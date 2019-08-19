Спецслужбы Украины задержали "российского шпиона" - СМИ
09:32 19.08.2019 Источник: Известия
Украинские спецслужбы задержали сотрудника стратегического завода «МиГремонт», который якобы шпионил в пользу России. Об этом говорится в сюжете телеканала «1+1».
По данным журналистов, задержанный якобы передавал российской стороне секретные данные об украинских истребителях. Отмечается, что у него обнаружили флешку, ноутбук с «шифровальной программой и два телефона, которые невозможно было отследить».
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