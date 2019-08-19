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НОВОСТИ

СМИ назвали крупнейших должников России

10:00 19.08.2019 Источник: РБК

РБК решил собрать всю имеющуюся информацию о долгах других стран перед Россией. Общую задолженность по российским госкредитам Минфин оценивал на 1 мая 2019 года в $39,4 млрд, из которых $15,8 млрд должны страны СНГ. Общие цифры раскрывались в июньском проспекте суверенных еврооблигаций России. Более $5 млрд из общей задолженности — это реструктурированные долги стран перед бывшим СССР (Вьетнам, Индия, Ирак, Йемен, Куба).

Крупнейшим должником России является Белоруссия — $7,55 млрд на 1 июня 2019 года (цифру предоставил РБК белорусский Минфин).

На втором месте по задолженности перед Россией находится Украина — около $3,7 млрд в сумме.

Венесуэла — основной должник России за пределами постсоветского пространства, если ориентироваться на открытые данные. По официальным данным Минфина России, основной долг Венесуэлы составляет $3,15 млрд и должен быть погашен в 2027 году. 

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