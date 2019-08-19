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Снижение количества работающих россиян может затормозить рост экономики - Счетная палата

10:05 19.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Снижение численности экономически активных россиян в первом полугодии 2019 года почти на 700 тысяч по сравнению с аналогичным периодом 2018-го может сдержать экономический рост в стране. Об этом говорится в приложении к аналитической записке "Информация об основных показателях социально-экономического развития РФ в январе - июне 2019 года", который подготовлен Счетной палатой.

"В январе - июне 2019 года продолжилась тенденция к снижению как численности безработных, так и численности занятых. Снижение численности рабочей силы может стать фактором, ограничивающим экономический рост", - полагают в ведомстве.

Численность занятых в экономике в первом полугодии 2019 года составила 71,5 млн человек, уточнили в Счетной палате. При этом количество безработных за этот период составило 3,5 млн человек - на 200 тысяч меньше, чем в январе - июне 2018 года. В органах службы занятости в июне в качестве безработных были зарегистрированы порядка 700 тысяч россиян, из них 600 тысяч получали пособие по безработице, отметили в ведомстве.

"Уровень безработицы в январе - июне 2019 года составил 4,7 %, что на 0,2 процентного пункта меньше показателя аналогичного периода 2018 года. Текущий уровень безработицы является самым низким в современной истории России", - заключили в Счетной палате.

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