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НОВОСТИ

Трамп предлагает начать морскую блокаду Венесуэлы - Axios

10:20 19.08.2019 Источник: Газета.Ru

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предлагает американским чиновникам в сфере обороны заблокировать товарооборот из Венесуэлы по морю. Об этом пишет Axios со ссылкой пять бывших и действующих чиновников, слышавших об этой просьбе лидера страны.

По данным издания, Трамп предлагал разместить корабли вдоль побережья Боливарианской республики и, таким образом, создать морскую блокаду Венесуэлы.

Источники отметили, что Трамп хочет воплотить идею в реальность около полутора лет.

«Он буквально сказал, что мы должны вывести корабли и устроить морскую блокаду», — сказал источник.

Однако, по их словам, такое предложение Трампа в Пентагоне встретили без энтузиазма.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал весь мир протестовать против блокады Венесуэлы.  Газета.Ru

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