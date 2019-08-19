0
0
256
НОВОСТИ

Мужчина с ножом убил не менее двух человек на вокзале в Германии

10:32 19.08.2019 Источник: Газета.Ru

Неизвестный мужчина напал на людей на вокзале в Германии и убил по меньше мере двух человек. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на данные полиции.

Как отмечается, его жертвами стали 32-летная женщина и 23-летних мужчина. Во время его нападения на станции было многолюдно, в том числе и гости свадьбы.

Известно, что подозреваемый сдался полиции на месте происшествия, не оказав сопротивления.

По данным полиции, вероятно, убийства произошли на почве ревности.  Газета.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:45 19.08.2019
Глава МВД посетил Чукотский автономный округ
0
33
13:32 19.08.2019
ФСБ начала вести подсчет обучающихся в РФ иностранцев
0
61
13:20 19.08.2019
Иран предостерег США от задержания танкера
0
81
13:05 19.08.2019
Глава МИД Польши считает, что Варшава подверглась дискриминации в вопросе репараций от ФРГ
0
101
13:00 19.08.2019
Китай примет ответные меры в случае поставки США истребителей Тайваню - МИД КНР
0
112
12:32 19.08.2019
В РФ наблюдается рост числа больных гастритом
0
151
12:20 19.08.2019
Минпросвещения разработало рекомендации по ограничению использования телефонов в школах
0
162
12:05 19.08.2019
Норму переработки упаковки в РФ предложили довести до 100%, что может отразиться на ценах
0
183
12:00 19.08.2019
Стоимость услуг ЖКХ выросла за год на 5% - опрос
0
180
11:32 19.08.2019
Пожилая дачница несколько суток провела в затопленном доме на островах посреди Амура
0
210

Возврат к списку