Столкновения в Гонконге могут повлиять на торговые переговоры между США и КНР
11:00 19.08.2019 Источник: Эхо Москвы
Столкновения в Гонконге между полицией и протестующими могут повлиять на торговые переговоры между США и КНР. Это случится, если Китай прибегнет к насилию в своем специальном административном районе, сказал Дональд Трамп. Американский лидер назвал своего коллегу Си Цзиньпина «очень талантливым человеком» и отметил, что если бы тот встретился с протестующими, ситуация вскоре разрешилась бы.
Массовые акции протеста не прекращаются в Гонконге вот уже несколько месяцев. Они вспыхнули на фоне недовольства планами местных властей принять закон об экстрадиции, но даже после заморозки инициативы, не прекратились. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 13:45 19.08.2019
- Глава МВД посетил Чукотский автономный округ
- 13:32 19.08.2019
- ФСБ начала вести подсчет обучающихся в РФ иностранцев
- 13:20 19.08.2019
- Иран предостерег США от задержания танкера
- 13:05 19.08.2019
- Глава МИД Польши считает, что Варшава подверглась дискриминации в вопросе репараций от ФРГ
- 13:00 19.08.2019
- Китай примет ответные меры в случае поставки США истребителей Тайваню - МИД КНР
- 12:32 19.08.2019
- В РФ наблюдается рост числа больных гастритом
- 12:20 19.08.2019
- Минпросвещения разработало рекомендации по ограничению использования телефонов в школах
- 12:05 19.08.2019
- Норму переработки упаковки в РФ предложили довести до 100%, что может отразиться на ценах
- 12:00 19.08.2019
- Стоимость услуг ЖКХ выросла за год на 5% - опрос
- 11:32 19.08.2019
- Пожилая дачница несколько суток провела в затопленном доме на островах посреди Амура
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать