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Столкновения в Гонконге могут повлиять на торговые переговоры между США и КНР

11:00 19.08.2019 Источник: Эхо Москвы

Столкновения в Гонконге между полицией и протестующими могут повлиять на торговые переговоры между США и КНР. Это случится, если Китай прибегнет к насилию в своем специальном административном районе, сказал Дональд Трамп. Американский лидер назвал своего коллегу Си Цзиньпина «очень талантливым человеком» и отметил, что если бы тот встретился с протестующими, ситуация вскоре разрешилась бы.

Массовые акции протеста не прекращаются в Гонконге вот уже несколько месяцев. Они вспыхнули на фоне недовольства планами местных властей принять закон об экстрадиции, но даже после заморозки инициативы, не прекратились.  Эхо Москвы

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