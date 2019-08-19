Трамп пойдет на следующие выборы в тандеме с Пенсом
11:20 19.08.2019 Источник: Коммерсант.ru
Президент США Дональд Трамп будет баллотироваться на следующих президентских выборах в тандеме с вице-президентом Майком Пенсом. «Я не стану об этом раздумывать»,— ответил республиканец на вопрос журналистов о том, не хочет ли он сменить кандидата на выборах.
Господин Трамп отметил, что «очень доволен Майком Пенсом». «Майк Пенс — прекрасный вице-президент»,— добавил он (цитата по «РИА Новости»).
Главным соперником действующего президента на выборах считается бывший вице-президент Джо Байден. Коммерсантъ
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