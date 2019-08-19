Трамп пойдет на следующие выборы в тандеме с Пенсом

11:20 Источник: Коммерсант.ru

Президент США Дональд Трамп будет баллотироваться на следующих президентских выборах в тандеме с вице-президентом Майком Пенсом. «Я не стану об этом раздумывать»,— ответил республиканец на вопрос журналистов о том, не хочет ли он сменить кандидата на выборах.

Господин Трамп отметил, что «очень доволен Майком Пенсом». «Майк Пенс — прекрасный вице-президент»,— добавил он (цитата по «РИА Новости»).



Главным соперником действующего президента на выборах считается бывший вице-президент Джо Байден. Коммерсантъ

