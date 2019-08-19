Пожилая дачница несколько суток провела в затопленном доме на островах посреди Амура

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спасатели эвакуировали 61-летнюю женщину из затопленного дачного дома на острове у Хабаровска, пенсионерка провела там несколько дней. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

"Помощь пришла как нельзя вовремя. Женщина 1958 года рождения несколько дней сидела в водном плену на втором этаже дома. Телефона у женщины не было, сообщить о себе она не могла. Добраться до пенсионерки или увидеть [ее] с берега невозможно, место удаленное и труднодоступное для лодки", - говорится в распространенном релизе.



Так как лодка не могла приблизиться к дому, спасатели помогли женщине добраться до плавсредства пешком, воды в том месте было минимум по шею. Вывезли также ее кошку и собаку. Продукты у женщины были, она успела собрать свой урожай. В медицинской помощи она не нуждалась, женщину отвезли к родственникам.

