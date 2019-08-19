Норму переработки упаковки в РФ предложили довести до 100%, что может отразиться на ценах

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Участники межведомственной рабочей группы Министерства природных ресурсов и экологии РФ предложили увеличить до 100% норматив переработки отходов от использованных товаров (тара и упаковка), довести объем собираемого в этом случае экологического сбора предположительно до 136 млрд рублей в год и направить эти средства на реализацию задач национального проекта "Экология" в части обращения с коммунальным мусором. При этом потребительские цены могут вырасти на 0,25-1,5%, следует из доклада Минприроды по результатам деятельности группы, который есть в распоряжении ТАСС.

В июне 2019 года стало известно, что вице-премьер РФ Алексей Гордеев поручил создать при Минприроды РФ межведомственную рабочую группу, которая займется "донастройкой" института расширенной ответственности производителя (РОП) и экологического сбора. РОП подразумевает, что производитель товаров, производимых или экспортируемых в РФ, должен сам переработать часть своей упаковки, вышедшей из употребления, (согласно нормативу на текущий год), поручить это специализированной компании или заплатить за нее государству экологический сбор. Институт был внедрен для повышения доли перерабатываемого в России коммунального мусора. Участники рынка выражали мнение, что сейчас РОП в России представляет собой атавизм, поскольку норматив и ставка сбора слишком низкие, чтобы подталкивать производителей к организации переработки отходов, и до 30 мая 2019 года не было ответственности за нарушения принципов РОП.



"Экспертным сообществом в рамках деятельности Рабочей группы высказано мнение о необходимости увеличения норматива утилизации по всем группам ОИТ до 100%, что, по экспертной оценке, приведет к следующим результатам: позволит преодолеть дефицит сырья для полной загрузки перерабатывающих мощностей российских утилизаторов, … увеличить собираемость экологического сбора до 136 млрд рублей (основано на данных Росстата по объемам производства продукции без упаковки) и обеспечить эффективную государственную поддержку утилизации отходов использованных товаров, может повлечь увеличение цены продукции в пределах 0,25-1,5%, если производители и импортеры увеличат цены пропорционально возросшим расходам на экологический сбор", - говорится в документе.



При этом прямых предпосылок для роста цен нет, считают авторы доклада.

