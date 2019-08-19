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НОВОСТИ

Минпросвещения разработало рекомендации по ограничению использования телефонов в школах

12:20 19.08.2019 Источник: RNS

Минпросвещения разработало методические рекомендации, согласно которым школам и управлениям образования рекомендуется рассмотреть возможность ограничения использования мобильных телефонов в школах учениками, педагогами и родителями за исключением тех, кому устройство необходимо по состоянию здоровья, заявили в пресс-службе министерства.

В частности, Минпросвещения предлагает при входе в школу переводить телефон в беззвучный режим, ограничить использование школьниками телефонов во время учебы, при возможности создать специальные места для хранения телефонов в школе и продумать, как родители могут связаться с учениками во время уроков.  RNS

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