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НОВОСТИ

В РФ наблюдается рост числа больных гастритом

12:32 19.08.2019

За последние пять лет в России на 7% увеличилось число жителей с гастритом (воспаление желудка) и дуоденитом (воспаление двенадцатиперстной кишки). Об этом свидетельствуют данные Минздрава, с которыми ознакомился RT.

Так, в 2013 году число пациентов с гастритом и дуоденитом составило 3,8 млн человек. В 2018 году — 4,1 млн.

Согласно данным за 2018 год, наибольший уровень заболеваемости гастритом и дуоденитом зафиксирован в Алтайском крае — 7510,5 случаев на 100 тыс. населения. На втором месте Чувашия (4735 случаев), затем Карелия (4609,9), Ненецкий автономный округ (4577,4) и Санкт-Петербург (4066,8). 

Регионом с наименьшим уровнем заболеваемости гастритом и дуоденитом по итогам прошлого года стала Еврейская автономная область (1180,1). Также невысокий уровень заболеваемости был в Северной Осетии (1513,6), Кабардино-Балкарии (1524,8), Кировской области (1527,2) и Республике Крым (1710,4). 

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