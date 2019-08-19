В РФ наблюдается рост числа больных гастритом
12:32 19.08.2019
За последние пять лет в России на 7% увеличилось число жителей с гастритом (воспаление желудка) и дуоденитом (воспаление двенадцатиперстной кишки). Об этом свидетельствуют данные Минздрава, с которыми ознакомился RT.
Так, в 2013 году число пациентов с гастритом и дуоденитом составило 3,8 млн человек. В 2018 году — 4,1 млн.
Согласно данным за 2018 год, наибольший уровень заболеваемости гастритом и дуоденитом зафиксирован в Алтайском крае — 7510,5 случаев на 100 тыс. населения. На втором месте Чувашия (4735 случаев), затем Карелия (4609,9), Ненецкий автономный округ (4577,4) и Санкт-Петербург (4066,8).
Регионом с наименьшим уровнем заболеваемости гастритом и дуоденитом по итогам прошлого года стала Еврейская автономная область (1180,1). Также невысокий уровень заболеваемости был в Северной Осетии (1513,6), Кабардино-Балкарии (1524,8), Кировской области (1527,2) и Республике Крым (1710,4).
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