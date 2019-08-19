Китай примет ответные меры в случае поставки США истребителей Тайваню - МИД КНР
13:00 19.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китай примет ответные меры для защиты своих интересов в случае поставки американской стороной новой крупной партии вооружений Тайваню. Так официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан в понедельник на брифинге прокомментировал по просьбе корр. ТАСС заявление президент США Дональда Трампа о том, что он одобрил сделку о поставке острову 66 американских истребителей за 8 млрд долларов.
"Китай выражает в связи с этим решительный протест", - указал дипломат. "Китай призывает США осознать серьезный вред от поставок американских вооружений Тайваню. Мы призываем их следовать принципу одного Китая и трем китайско-американским совместным коммюнике, немедленно отменить указанную сделку и прекратить военно-техническое и военное сотрудничество с островом", - подчеркнул Гэн Шуан.
"В противном случае ответственность за все последствия будет лежать на американской стороне. В зависимости от развития обстановки, китайская сторона примет все необходимые меры для отстаивания своих интересов", - предупредил официальный представитель внешнеполитического ведомства.
Президент США Дональд Трамп в воскресенье сообщил журналистам, что одобрил сделку о поставке 66 истребителей F-16 в новой современной версии V ("Вайпер") Тайваню на сумму 8 млрд долларов.
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