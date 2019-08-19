0
0
60
НОВОСТИ

Иран предостерег США от задержания танкера

13:20 19.08.2019 Источник: Эхо Москвы

Иран предостерёг США от задержания освобождённого в Гибралтаре танкера. Сегодня судно, спустя месяц, покинуло порт британской заморской территории. Против освобождения корабля выступили в Вашингтоне. Однако власти Гибралтара отметили, что больше не могут задерживать танкер, так как руководствуются санкциями Евросоюза, а не США. 

К иранскому судну Grace-1 ранее возникали претензии из-за поставок топлива в Сирию.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:45 19.08.2019
Глава МВД посетил Чукотский автономный округ
0
33
13:32 19.08.2019
ФСБ начала вести подсчет обучающихся в РФ иностранцев
0
61
13:05 19.08.2019
Глава МИД Польши считает, что Варшава подверглась дискриминации в вопросе репараций от ФРГ
0
101
13:00 19.08.2019
Китай примет ответные меры в случае поставки США истребителей Тайваню - МИД КНР
0
112
12:32 19.08.2019
В РФ наблюдается рост числа больных гастритом
0
151
12:20 19.08.2019
Минпросвещения разработало рекомендации по ограничению использования телефонов в школах
0
162
12:05 19.08.2019
Норму переработки упаковки в РФ предложили довести до 100%, что может отразиться на ценах
0
183
12:00 19.08.2019
Стоимость услуг ЖКХ выросла за год на 5% - опрос
0
180
11:32 19.08.2019
Пожилая дачница несколько суток провела в затопленном доме на островах посреди Амура
0
210
11:20 19.08.2019
Трамп пойдет на следующие выборы в тандеме с Пенсом
0
218

Возврат к списку