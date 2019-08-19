Иран предостерег США от задержания танкера
13:20 19.08.2019 Источник: Эхо Москвы
Иран предостерёг США от задержания освобождённого в Гибралтаре танкера. Сегодня судно, спустя месяц, покинуло порт британской заморской территории. Против освобождения корабля выступили в Вашингтоне. Однако власти Гибралтара отметили, что больше не могут задерживать танкер, так как руководствуются санкциями Евросоюза, а не США.
К иранскому судну Grace-1 ранее возникали претензии из-за поставок топлива в Сирию. Эхо Москвы
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