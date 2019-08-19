ФСБ начала вести подсчет обучающихся в РФ иностранцев
13:32 19.08.2019 Источник: РБК
Пограничная служба Федеральной службы безопасности с начала года ведет статистику по числу иностранцев, приезжающих в Россию для учебы.
Всего за первые два квартала 2019 года в страну въехало 181,5 тыс. студентов, следует из данных ФСБ, с которыми ознакомился РБК. Страны, откуда приехало больше всего учащихся, — Казахстан, Китай и Узбекистан, 59,3 тыс., 21,2 тыс. и 14 тыс. соответственно. На четвертом месте — Украина, оттуда прибыли 13,7 тыс. студентов.
Кроме того, в Россию едут учиться из Ирана, Индии, Южной и Северной Кореи, Египта, Марокко, Вьетнама и США (1050 человек, входит в двадцатку стран, откуда приезжает больше всего студентов). Из Великобритании в Россию приехали 767 человек, из Канады — 99. Белоруссия с 231 студентами — на 47-м месте. Всего в России учатся приезжие из 174 стран, в том числе один студент из Исландии и по три человека с Мальты и из Гондураса.
Согласно данным Минобрнауки, в начале 2018 года в России было более 247 тыс. иностранных студентов. РБК
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