Глава МВД посетил Чукотский автономный округ
14:00 19.08.2019
Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев провел в Анадыре совещание с руководящим составом УМВД России по Чукотскому автономному округу, на котором были рассмотрены актуальные вопросы служебной деятельности.
Министр подчеркнул, что без транспортных средств повышенной проходимости обойтись в регионе практически невозможно, и передал личному составу окружного управления новую маневренную технику – 2 аэролодки, катер и квадроцикл.
«Она может быть использована [...] том числе для охраны общественного порядка, проведения оперативно-профилактических мероприятий, выявления и пресечения преступлений, связанных с незаконной добычей водных биоресурсов. Одновременно будет решен и вопрос доставки следственно-оперативных групп к местам происшествий», – сказал Владимир Колокольцев.
Глава МВД также ознакомился с экспозицией музея УМВД России по Чукотскому автономному округу и возложил цветы к памятнику сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при исполнении служебных обязанностей, сообщает мвд.рф.
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