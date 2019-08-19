Глава Еврокомиссии не примет участие в саммите G7 из-за госпитализации - ЕК
14:12 19.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер не сможет принять участие в саммите "семерки" в Биаррице (Франция) по состоянию здоровья. Об этом заявила в понедельник официальный представитель Еврокомиссии Наташа Берто.
"Мы можем подтвердить, что председатель Юнкер не сможет принять участие в саммите G7 в связи с госпитализацией. Он в ближайшее время проинформирует об этом президента Франции Эммануэля Макрона и главу Европейского совета Дональда Туска", - заявила она. В субботу Еврокомиссия сообщила, что Юнкер был вынужден срочно прервать свой отпуск в Австрии, в связи с госпитализацией. Его отправили в Люксембург, где ему предстоит перенести операцию по удалению желчного пузыря.
Берто также отметила, что Еврокомиссия не намерена замещать Юнкера на саммите G7, где ЕС с высокой вероятностью будет представлен только Дональдом Туском.
Срок 64-летнего люксембуржца Юнкера на посту главы Еврокомиссии завершится 31 октября, его сменит немка Урсула фон дер Ляйен. Ранее Юнкер уже заявлял о своем намерении отойти от политики по истечении срока его мандата.
Саммит семерки в Биаррице на юге Франции пройдет 24-26 августа. Правительство председательствующей в G7 Франции и городские власти Биаррица уже ведут активную подготовку к массовым протестам антиглобалистов в дни саммита.
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