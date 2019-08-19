Стрелков рассказал, какая техника использовалась во время боев под Иловайском

14:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Стрелков рассказал об использовавшейся во время боев под Иловайском технике. Ранее исследовательская группа из Лондона заявила о присутствии российских войск на Украине летом 2014 года.

По данным Forensic Architecture, в вооруженных столкновениях участвовали танки Т-72Б3. На тот момент они были только у России, отмечается в исследовании.



Как сообщил радиостанции «Говорит Москва» бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, до 15 августа 2014 года в арсенале ополченцев были только самоходные минометы. В распрожении бойцов были и танки, но они находились в другом месте, утверждает Стрелков.



«До этого ни одного российского регулярного или нерегулярного подразделения на территории ДНР не было. Соответственно, не было их и под Иловайском. Мы вели в Иловайске тяжёлые оборонительные бои исключительно силами ополчения. Никакой бронетехники, кроме двух самоходных миномётов “Нона” у нас там не было. У нас были на тот момент трофейные украинские танки, но они не действовали под Иловайском, а были под Снежным. Т-72, Т-64, несколько штук у нас их было».







Аналитики утверждают, что обнаружили множество спутниковых снимков с российскими вооруженными автоколоннами на территории Украины. Кроме того, они анализировали ролики на YouTube. После завершения боёв под Иловайском колонна военных транспортных средств была замечена в 10 км к югу от города, сообщается в отчёте.





Вооруженные столкновения под Иловайском произошли в августе 2014 года. Согласно отчётам Генпрокуратуры Украины, в результате погибли 366 военных ВСУ и силовиков.