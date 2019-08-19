Глава МЭР предложил сэкономить на строительстве трассы Москва – Казань
15:32 19.08.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Максим Орешкин предложил сэкономить на строительстве трассы Москва – Казань. Глава Минэкономразвития заявил о целесообразности строительства платной трассы лишь на участке до Владимира.
Как пишут «Ведомости», он также предложил частично провести ремонт автодороги М7 «Волга». По мнению Орешкина, необходимо расширить автодорогу Москва – Уфа и достроить объезды Владимира, Гороховца, Нижнего Новгорода и Чебоксар.
Представители Минстроя, «Автодора» и Минтранса в свою очередь утверждают, что новую трассу необходимо достроить до Казани, потому что длительные перекрытия М7 из-за ремонта дороги приведут к перегрузке М5 «Урал». Говорит Москва
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