Зеленский попросил Нетаньяху признать Голодомор геноцидом
16:12 19.08.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Зеленский призвал Нетаньяху признать Голодомор геноцидом. С такой просьбой президент Украины обратился к премьер-министру Израиля.
Сегодня Биньямин Нетаньяху и его жена прибыли на Украину с официальным визитом. Как сообщило посольство Израиля в Киеве, премьер-министр возложил цветы к мемориалу памяти жертв Голодомора.
После переговоров Владимир Зеленский и Биньямин Нетаньяху примут участие в мероприятиях, посвящённых трагедии, которые пройдут в Бабьем Яру.
В октябре 2018 года США признали Голодомор с 1931 по 1933 год геноцидом украинского народа. Говорит Москва
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