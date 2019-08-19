Зеленский попросил Нетаньяху признать Голодомор геноцидом

16:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Зеленский призвал Нетаньяху признать Голодомор геноцидом. С такой просьбой президент Украины обратился к премьер-министру Израиля.

Сегодня Биньямин Нетаньяху и его жена прибыли на Украину с официальным визитом. Как сообщило посольство Израиля в Киеве, премьер-министр возложил цветы к мемориалу памяти жертв Голодомора.



После переговоров Владимир Зеленский и Биньямин Нетаньяху примут участие в мероприятиях, посвящённых трагедии, которые пройдут в Бабьем Яру.



В октябре 2018 года США признали Голодомор с 1931 по 1933 год геноцидом украинского народа. Говорит Москва

