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Бойкот японских товаров набирает обороты в Ю.Корее

16:32 19.08.2019 Источник: Эхо Москвы

В Южной Корее набирает обороты бойкот японских товаров. Как пишет газета Уолл-Стрит Джорнал, местные жители предлагают альтернативу товарам японского производства, в  том числе игрушкам Хеллоу Кити. Южнокорейские девушки отказались принять участие в международном конкурсе красоты в Японии, местные кофейни отказываются от продажи японских напитков.

Дипломатический конфликт между двумя странами возник в связи с требованиями Сеула о выплате компенсаций за принуждение к  труду жителей страны в период колонизации Корейского полуострова Японией.  Эхо Москвы

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