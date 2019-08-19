Бойкот японских товаров набирает обороты в Ю.Корее

16:32 Источник: Эхо Москвы

В Южной Корее набирает обороты бойкот японских товаров. Как пишет газета Уолл-Стрит Джорнал, местные жители предлагают альтернативу товарам японского производства, в том числе игрушкам Хеллоу Кити. Южнокорейские девушки отказались принять участие в международном конкурсе красоты в Японии, местные кофейни отказываются от продажи японских напитков.

Дипломатический конфликт между двумя странами возник в связи с требованиями Сеула о выплате компенсаций за принуждение к труду жителей страны в период колонизации Корейского полуострова Японией. Эхо Москвы

