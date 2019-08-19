В Москве появится еще одна пешеходная улица - Школьная
16:07 19.08.2019
Улица Школьная в Москве станет пешеходной. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, эта историческая улица, которая соединяет улицу Добровольческую и Рогожский Вал ранее не раз безуспешно пытались благоустроить, однако предпринятая в нынешнем году попытка будет удачной и теперь в Таганском районе появится свой аналог Арбата. «Улица Школьная уникальная, - отметил градоначальник. - Много лет ее пытались сделать пешеходной. Важно не только саму улицу облагородить, благоустроить ее, а сделать так, чтобы там была жизнь. Нужно, чтобы первые этажи превратились в ресторанчики, кафе. Сделаем улицу, и я уверен, она заживет».
«Мы долго боролись за сохранение исторического облика Школьной улицы: проводили акции протеста против трассировки трамвая и собрали более 3 тысяч подписей жителей, - сообщил глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов. - Они были переданы в правительство Москвы. Очень приятно, что мэр Москвы Сергей Собянин отменил решение о трассировки трамвая и поддержал благоустройство Школьной улицы».
Благоустройство Школьной улицы и прилегающей к ней территории стартовало в мае нынешнего года, в ближайшее время завершатся работы по модернизации сквера возле метро и ближайших дворов.
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