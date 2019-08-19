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После ЧП с ракетой в Архангельской области перестали подавать сигнал две станции мониторинга ядерных взрывов - WSJ

17:00 19.08.2019 Источник: Эхо Москвы

Две станции мониторинга ядерных взрывов в России перестали передавать сигнал после ЧП с ракетой в Архангельской области. Об этом пишет газета Уолл-Стрит Джорнал, ссылаясь на главу организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, Лассину Зербо. Речь идет о станциях в  Кирове и Дубне. 

Российская сторона объяснила их отключение проблемами с сетью. В организации ждут дальнейших отчетов.  Эхо Москвы

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