После ЧП с ракетой в Архангельской области перестали подавать сигнал две станции мониторинга ядерных взрывов - WSJ
17:00 19.08.2019 Источник: Эхо Москвы
Две станции мониторинга ядерных взрывов в России перестали передавать сигнал после ЧП с ракетой в Архангельской области. Об этом пишет газета Уолл-Стрит Джорнал, ссылаясь на главу организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, Лассину Зербо. Речь идет о станциях в Кирове и Дубне.
Российская сторона объяснила их отключение проблемами с сетью. В организации ждут дальнейших отчетов. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 19:20 19.08.2019
- Урегулирование на Украине позволит вернуть формат G8 - Макрон
- 18:40 19.08.2019
- Иран хочет получить компенсацию за задержание своего танкера в Гибралтаре
- 18:00 19.08.2019
- Посольство РФ в Саудовской Аравии сообщило о гибели россиянки в ДТП с паломниками
- 17:32 19.08.2019
- ВВС Сирии обстреляли турецкий военный конвой
- 17:12 19.08.2019
- В России выросло производство табака
- 16:32 19.08.2019
- Бойкот японских товаров набирает обороты в Ю.Корее
- 16:12 19.08.2019
- Зеленский попросил Нетаньяху признать Голодомор геноцидом
- 16:07 19.08.2019
- В Москве появится еще одна пешеходная улица - Школьная
- 16:00 19.08.2019
- В Балашихе загорелся химзавод
- 15:32 19.08.2019
- Глава МЭР предложил сэкономить на строительстве трассы Москва – Казань
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать