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НОВОСТИ

Иран хочет получить компенсацию за задержание своего танкера в Гибралтаре

18:40 19.08.2019 Источник: Эхо Москвы

Тегеран потребовал компенсацию за  задержание своего танкера в Гибралтаре. Генеральный прокурор Ирана Ибрагим Раиси заявил, что освобождения задержанного месяц назад судна недостаточно. По его словам, судебное разбирательство должно подать пример для всех, кто нарушает международное право. Иранский танкер Grace 1 после 46 дней задержания освобожден и уже покинул Гибралтар. Судно обвиняли в нарушении запрета ЕС  на  поставки нефти в Сирию.  Эхо Москвы

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