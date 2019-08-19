Иран хочет получить компенсацию за задержание своего танкера в Гибралтаре

18:40 Источник: Эхо Москвы

Тегеран потребовал компенсацию за задержание своего танкера в Гибралтаре. Генеральный прокурор Ирана Ибрагим Раиси заявил, что освобождения задержанного месяц назад судна недостаточно. По его словам, судебное разбирательство должно подать пример для всех, кто нарушает международное право. Иранский танкер Grace 1 после 46 дней задержания освобожден и уже покинул Гибралтар. Судно обвиняли в нарушении запрета ЕС на поставки нефти в Сирию. Эхо Москвы