Урегулирование на Украине позволит вернуть формат G8 - Макрон
19:20 19.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Урегулирование ситуации на востоке Украины является ключом к восстановлению формата Группы восьми. Об этом в понедельник заявил президент Франции Эмманюэль Макрон перед началом переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
"Возвращение к формату восьмерки предполагает урегулирование ситуации на востоке Украины", - отметил он. Одновременно он подчеркнул, что "не дожидаясь этого, необходимо работать над преодолением укоренившихся в прошлом многочисленных разногласий между ЕС и Россией". "Мы должны отказаться от грамматики прошлого в наших отношениях", - считает Макрон.
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