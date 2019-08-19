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Урегулирование на Украине позволит вернуть формат G8 - Макрон

19:20 19.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Урегулирование ситуации на востоке Украины является ключом к восстановлению формата Группы восьми. Об этом в понедельник заявил президент Франции Эмманюэль Макрон перед началом переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

"Возвращение к формату восьмерки предполагает урегулирование ситуации на востоке Украины", - отметил он. Одновременно он подчеркнул, что "не дожидаясь этого, необходимо работать над преодолением укоренившихся в прошлом многочисленных разногласий между ЕС и Россией". "Мы должны отказаться от грамматики прошлого в наших отношениях", - считает Макрон.

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