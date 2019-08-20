Прокуратура отменила уголовное дело против матери, купившей лекарство через интернет
20:40 19.08.2019 Источник: Эхо Москвы
Прокуратура отменила уголовное дело против матери больного ребенка, которая через интернет пыталась купить незарегистрированный в России препарат Фризиум. Как сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, подтверждений контрабанды наркотиков не выявлено. Материалы направлены на дополнительную процессуальную проверку в московскую таможню.
Несмотря на закрытие одного конкретного дела больные дети все равно не получают необходимых лекарств, а их родители боятся уголовного преследования. На это обращает внимание директор фонда «Дом с маяком» Лидия Мониава.
Месяц назад по аналогичному делу была задержана Елена Боголюбова. В ее случае уголовного преследования также удалось избежать. Эхо Москвы
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