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НОВОСТИ

Прокуратура отменила уголовное дело против матери, купившей лекарство через интернет

20:40 19.08.2019 Источник: Эхо Москвы

Прокуратура отменила уголовное дело против матери больного ребенка, которая через интернет пыталась купить незарегистрированный в России препарат Фризиум. Как сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, подтверждений контрабанды наркотиков не выявлено. Материалы направлены на дополнительную процессуальную проверку в московскую таможню. 

Несмотря на закрытие одного конкретного дела больные дети все равно не получают необходимых лекарств, а их родители боятся уголовного преследования. На это обращает внимание директор фонда «Дом с маяком» Лидия Мониава

Месяц назад по аналогичному делу была задержана Елена Боголюбова. В ее случае уголовного преследования также удалось избежать.  Эхо Москвы

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