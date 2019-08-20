США провели испытание крылатой ракеты на дальность, которую запрещал ДРСМД
21:20 19.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США испытали крылатую ракету наземного базированию, дальность полета составила более 500 км, что было запрещено Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
"США провели испытания крылатой ракеты наземного базирования. Ракета успешно поразила цель во время полета дальностью более 500 км" , - цитирует в понедельник заявление Пентагона агентство Рейтер.
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