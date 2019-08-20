США провели испытание крылатой ракеты на дальность, которую запрещал ДРСМД

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США испытали крылатую ракету наземного базированию, дальность полета составила более 500 км, что было запрещено Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"США провели испытания крылатой ракеты наземного базирования. Ракета успешно поразила цель во время полета дальностью более 500 км" , - цитирует в понедельник заявление Пентагона агентство Рейтер.

