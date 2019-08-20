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Курение не может быть причиной штрафов на работе - Минтруд

22:00 19.08.2019 Источник: Эхо Москвы

Курение не может быть причиной штрафов на работе. С такими разъяснениями официально выступил Минтруд.

В своем заявлении ведомство заверило, что поддерживает деятельность по охране общественного здоровья, но курение не может рассматриваться как фактор, учитываемый при начислении заработной платы, а законодательство позволяет задействовать другие механизмы для обеспечения трудовой дисциплины. 

Напомним, с рекомендациями работодателям штрафовать за перекуры на днях выступил Минздрав.  Эхо Москвы

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