Курение не может быть причиной штрафов на работе - Минтруд

22:00 Источник: Эхо Москвы

Курение не может быть причиной штрафов на работе. С такими разъяснениями официально выступил Минтруд.

В своем заявлении ведомство заверило, что поддерживает деятельность по охране общественного здоровья, но курение не может рассматриваться как фактор, учитываемый при начислении заработной платы, а законодательство позволяет задействовать другие механизмы для обеспечения трудовой дисциплины.

Напомним, с рекомендациями работодателям штрафовать за перекуры на днях выступил Минздрав. Эхо Москвы