Росстат сообщил о росте реальных зарплат

22:40 Источник: RNS

Реальные начисленные заработные платы россиян выросли в июле 2019 года на 3,5% по сравнению с показателями 2018 года, за январь-июль рост составил 2,1%, следует из информации о социально-экономическом положении России, подготовленной Росстатом.

Отмечается, что среднемесячная начисленная заработная плата в июле выросла на 8,2% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, в январе-июле – на 7,2%. RNS

