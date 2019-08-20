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НОВОСТИ

Росстат сообщил о росте реальных зарплат

22:40 19.08.2019 Источник: RNS

Реальные начисленные заработные платы россиян выросли в июле 2019 года на 3,5% по сравнению с показателями 2018 года, за январь-июль рост составил 2,1%, следует из информации о социально-экономическом положении России, подготовленной Росстатом.

Отмечается, что среднемесячная начисленная заработная плата в июле выросла на 8,2% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, в январе-июле – на 7,2%.  RNS

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