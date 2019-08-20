Семь стран примут участие в командно-штабных учениях "Центр-2019" - Минобороны РФ
07:30 20.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военные семи зарубежных стран, включая Китай, Пакистан и Индию, примут участие в стратегических командно-штабных учениях "Центр-2019", которые пройдут в сентябре. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Для отработки совместных действий на учения привлекаются воинские контингенты Китайской Народной Республики, Исламской Республики Пакистан, Кыргызской Республики, Республики Индия, Республики Казахстан, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан", - говорится в сообщении.
"В практических действиях войск на полигонах Донгуз, Тоцкий, Аданак в европейской части РФ будут задействованы до 12950 человек (из них военнослужащих РФ - до 10700, иностранных государств - до 2250 человек), танков - до 250, боевых машин пехоты и бронетранспортеров - до 450, артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня - до 200", - уточнили в Минобороны.
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