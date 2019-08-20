Для предотвращения рецессии Белый дом хочет сократить налог на заработную плату

07:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белый дом изучает возможность краткосрочного сокращения налога на заработную плату с целью стимулировать американскую экономику, предотвратить возможную рецессию, а также остановить спад темпов роста экономики. Об этом сообщила в понедельник газета "Вашингтон пост" со ссылкой на источники в вашингтонской администрации.

По их словам, советники президента США Дональда Трампа рассматривают данную и ряд других возможностей для того, чтобы положить конец растущим опасениям по поводу возможной рецессии. Издание подчеркивает, что такого рода обсуждения находятся на ранней стадии, но их проведение показывает "растущую обеспокоенность по поводу экономики со стороны" ключевых помощников главы государства. Кроме того, как пояснили источники газеты, в Белом доме еще не решили, следует ли продвигать эту идею в Конгрессе США.