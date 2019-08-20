0
0
38
НОВОСТИ

Для предотвращения рецессии Белый дом хочет сократить налог на заработную плату

07:40 20.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белый дом изучает возможность краткосрочного сокращения налога на заработную плату с целью стимулировать американскую экономику, предотвратить возможную рецессию, а также остановить спад темпов роста экономики. Об этом сообщила в понедельник газета "Вашингтон пост" со ссылкой на источники в вашингтонской администрации.

По их словам, советники президента США Дональда Трампа рассматривают данную и ряд других возможностей для того, чтобы положить конец растущим опасениям по поводу возможной рецессии. Издание подчеркивает, что такого рода обсуждения находятся на ранней стадии, но их проведение показывает "растущую обеспокоенность по поводу экономики со стороны" ключевых помощников главы государства. Кроме того, как пояснили источники газеты, в Белом доме еще не решили, следует ли продвигать эту идею в Конгрессе США.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

08:30 20.08.2019
Глава Конституционной ассамблеи Венесуэлы отрицает свое участие в тайных переговорах с США
0
28
08:10 20.08.2019
США: В отношении крупных технологических компаний готовится антимонопольное расследование
0
49
07:50 20.08.2019
В третьем тестировании системы онлайн-выборов примут участие более 3 тыс человек
0
56
07:30 20.08.2019
Семь стран примут участие в командно-штабных учениях "Центр-2019" - Минобороны РФ
0
60
22:40 19.08.2019
Росстат сообщил о росте реальных зарплат
0
489
22:00 19.08.2019
Курение не может быть причиной штрафов на работе - Минтруд
0
530
21:20 19.08.2019
США провели испытание крылатой ракеты на дальность, которую запрещал ДРСМД
0
573
20:40 19.08.2019
Прокуратура отменила уголовное дело против матери, купившей лекарство через интернет
0
569
20:00 19.08.2019
Виновники столкновений с полицией на митингах должны ответить по закону - Путин
0
571
19:20 19.08.2019
Урегулирование на Украине позволит вернуть формат G8 - Макрон
0
620

Возврат к списку