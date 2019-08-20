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США: В отношении крупных технологических компаний готовится антимонопольное расследование

08:10 20.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские прокуроры намерены провести антимонопольное расследование в отношении крупных технологических компаний. Как сообщила в понедельник газета "Уолл-стрит джорнэл", целью расследования будет установить, пользуются ли большие корпорации своим преимуществом на рынке для подавления конкуренции.

По информации издания, к проведению такого расследования готовится группа генеральных прокуроров нескольких штатов. Источники "Уолл-стрит джорнэл" отмечают, что расследование находится на последних стадиях подготовки и может быть начато уже в следующем месяце. В его интересах главам как крупных, так и более мелких корпораций могут быть направлены заявления о необходимости дачи показаний, приравнивающиеся к повестке.

Как указывает газета, решение о проведении расследования было принято после того, как группа прокуроров провела в прошлом месяце встречу с представителями министерства юстиции, на которой обсуждались возможные нарушения крупными корпорациями антимонопольного законодательства. По мнению издания, такое расследование, в котором приняли бы участие сторонники как Демократической, так и Республиканской партии, имело бы широкий спектр возможностей и привело бы к наиболее непредвзятым результатам.

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