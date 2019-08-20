Глава Конституционной ассамблеи Венесуэлы отрицает свое участие в тайных переговорах с США

08:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дьосдадо Кабельо, председатель Конституционной ассамблеи (КА) Венесуэлы, в понедельник опроверг утверждения о том, что он участвует в тайных переговорах с США. Информацию о них распространило 18 августа агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя американской администрации.

По словам Кабельо, подобные сведения - "ложь и манипуляция", направленные на то, чтобы внести раскол в ряды сторонников президента Николаса Мадуро. "Ничего не происходит, ничего не произойдет, вы увидите, кто заплатил или кто платит за то, чтобы выходили такие статьи, мне говорят, что за этим стоят наемники", - цитирует политика радиостанция "Унион радио".

Глава КА назвал условия, при которых может проходить общение с представителями властей США. "Если это разрешает президент республики (Мадуро - прим. ТАСС), я говорю о Венесуэле здесь, в Венесуэле, и, в-четвертых, с хозяевами цирка", - подчеркнул Кабельо. Он добавил, что будет на стороне Мадуро, если венесуэльская оппозиция решит призвать к иностранному вторжению в южноамериканскую страну.

В понедельник представитель Госдепартамента в беседе с корр. ТАСС в Вашингтоне выступил с утверждением о том, что десятки ближайших союзников президента Венесуэлы за последние месяцы пытались начать переговоры с США о его свержении.