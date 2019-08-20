0
0
0
НОВОСТИ

Глава Конституционной ассамблеи Венесуэлы отрицает свое участие в тайных переговорах с США

08:30 20.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дьосдадо Кабельо, председатель Конституционной ассамблеи (КА) Венесуэлы, в понедельник опроверг утверждения о том, что он участвует в тайных переговорах с США. Информацию о них распространило 18 августа агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя американской администрации.

По словам Кабельо, подобные сведения - "ложь и манипуляция", направленные на то, чтобы внести раскол в ряды сторонников президента Николаса Мадуро. "Ничего не происходит, ничего не произойдет, вы увидите, кто заплатил или кто платит за то, чтобы выходили такие статьи, мне говорят, что за этим стоят наемники", - цитирует политика радиостанция "Унион радио".

Глава КА назвал условия, при которых может проходить общение с представителями властей США. "Если это разрешает президент республики (Мадуро - прим. ТАСС), я говорю о Венесуэле здесь, в Венесуэле, и, в-четвертых, с хозяевами цирка", - подчеркнул Кабельо. Он добавил, что будет на стороне Мадуро, если венесуэльская оппозиция решит призвать к иностранному вторжению в южноамериканскую страну.

В понедельник представитель Госдепартамента в беседе с корр. ТАСС в Вашингтоне выступил с утверждением о том, что десятки ближайших союзников президента Венесуэлы за последние месяцы пытались начать переговоры с США о его свержении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

08:10 20.08.2019
США: В отношении крупных технологических компаний готовится антимонопольное расследование
0
49
07:50 20.08.2019
В третьем тестировании системы онлайн-выборов примут участие более 3 тыс человек
0
56
07:40 20.08.2019
Для предотвращения рецессии Белый дом хочет сократить налог на заработную плату
0
57
07:30 20.08.2019
Семь стран примут участие в командно-штабных учениях "Центр-2019" - Минобороны РФ
0
60
22:40 19.08.2019
Росстат сообщил о росте реальных зарплат
0
489
22:00 19.08.2019
Курение не может быть причиной штрафов на работе - Минтруд
0
530
21:20 19.08.2019
США провели испытание крылатой ракеты на дальность, которую запрещал ДРСМД
0
573
20:40 19.08.2019
Прокуратура отменила уголовное дело против матери, купившей лекарство через интернет
0
569
20:00 19.08.2019
Виновники столкновений с полицией на митингах должны ответить по закону - Путин
0
571
19:20 19.08.2019
Урегулирование на Украине позволит вернуть формат G8 - Макрон
0
620

Возврат к списку