По итогам встречи с Путиным Макрон выразил уверенность, что будущее России связано с Европой
08:50 20.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Франции Эмманюэль Макрон, говоря об итогах встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Брегансоне, выразил уверенность в европейском будущем России. Соответствующее заявление он разместил во вторник в своем "Твиттере".
"Я убежден, что будущее России полностью связано с Европой. Мы верим в Европу, которая простирается от Лиссабона до Владивостока", - написал он.
Французский лидер рассказал также, что среди затронутых в ходе беседы с Путиным тем фигурировала ситуация вокруг природных пожаров в Сибири и таяние вечной мерзлоты в этом регионе. "Россия прямо столкнулась с разрушительными последствиями изменения климата. Я рад ее решению [начать] ратификацию Парижского соглашения по климату. Это сильный символический жест, мы должны следовать этому пути", - отметил Макрон.
Также, по его словам, оба лидера "выразили приверженность" созданию долговременной стабильности в Ливии и восстановлению порядка в стране. Что касается сирийского вопроса, то в данном случае Макрон подчеркнул необходимость немедленного прекращения огня в провинции Идлиб в соответствии с договоренностями, достигнутыми на встрече в Сочи 17 сентября прошлого года.
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