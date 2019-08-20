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По итогам встречи с Путиным Макрон выразил уверенность, что будущее России связано с Европой

08:50 20.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон, говоря об итогах встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Брегансоне, выразил уверенность в европейском будущем России. Соответствующее заявление он разместил во вторник в своем "Твиттере".

"Я убежден, что будущее России полностью связано с Европой. Мы верим в Европу, которая простирается от Лиссабона до Владивостока", - написал он.

Французский лидер рассказал также, что среди затронутых в ходе беседы с Путиным тем фигурировала ситуация вокруг природных пожаров в Сибири и таяние вечной мерзлоты в этом регионе. "Россия прямо столкнулась с разрушительными последствиями изменения климата. Я рад ее решению [начать] ратификацию Парижского соглашения по климату. Это сильный символический жест, мы должны следовать этому пути", - отметил Макрон.

Также, по его словам, оба лидера "выразили приверженность" созданию долговременной стабильности в Ливии и восстановлению порядка в стране. Что касается сирийского вопроса, то в данном случае Макрон подчеркнул необходимость немедленного прекращения огня в провинции Идлиб в соответствии с договоренностями, достигнутыми на встрече в Сочи 17 сентября прошлого года.

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