На Украине заявили, что период зимнего отопительного сезона может быть "сложным"

09:00 Источник: РБК

Период зимнего отопительного сезона на Украине может быть «сложным» из-за дефицита угля на складах и споров с «Газпромом». Об этом на брифинге, который транслировал телеканал «НАШ», заявил представитель президента Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус.

Он отметил, что Киев провел «острую дискуссию» с крупными компаниями в сфере теплоэнергии и указал на невозможность использования малого количества угля на складах в качестве аргумента для «шантажа» ради повышения тарифов. Кроме того, по словам Геруса, споры с «Газпромом» по контракту на транзит могут повлиять на рынок газа на Украине. РБК