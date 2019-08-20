На Украине заявили, что период зимнего отопительного сезона может быть "сложным"
09:00 20.08.2019 Источник: РБК
Период зимнего отопительного сезона на Украине может быть «сложным» из-за дефицита угля на складах и споров с «Газпромом». Об этом на брифинге, который транслировал телеканал «НАШ», заявил представитель президента Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус.
Он отметил, что Киев провел «острую дискуссию» с крупными компаниями в сфере теплоэнергии и указал на невозможность использования малого количества угля на складах в качестве аргумента для «шантажа» ради повышения тарифов. Кроме того, по словам Геруса, споры с «Газпромом» по контракту на транзит могут повлиять на рынок газа на Украине. РБК
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