Цены на нефть растут разнопланово
09:05 20.08.2019 Источник: Газета.Ru
Мировые цены на нефть увеличиваются разнопланово. Об этом свидетельствуют данные торгов. Отмечается, что сентябрьские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,05%.
Уточняется, что теперь стоимость нефти составляет $56,18 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре увеличились до $59,77 за баррель, поднявшись на 0,05%. Газета.Ru
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