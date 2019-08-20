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НОВОСТИ

Цены на нефть растут разнопланово

09:05 20.08.2019 Источник: Газета.Ru

Мировые цены на нефть увеличиваются разнопланово. Об этом свидетельствуют данные торгов. Отмечается, что сентябрьские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,05%.

Уточняется, что теперь стоимость нефти составляет $56,18 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре увеличились до $59,77 за баррель, поднявшись на 0,05%.  Газета.Ru

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