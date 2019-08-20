Британские истребители сопроводили два самолета ВКС России над Балтийским морем

09:20

Британские истребители Typhoon сопроводили два российских самолета Су-30 "Фланкер" в небе над Балтийским морем.

Как сообщает британское оборонное ведомства, истребители поднялись в воздух с аэродрома Эмари в Эстонии, когда российские самолеты пролетали над морем. ren.tv

