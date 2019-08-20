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НОВОСТИ

Британские истребители сопроводили два самолета ВКС России над Балтийским морем

09:20 20.08.2019

Британские истребители Typhoon сопроводили два российских самолета Су-30 "Фланкер" в небе над Балтийским морем. 

Как сообщает британское оборонное ведомства, истребители поднялись в воздух с аэродрома Эмари в Эстонии, когда российские самолеты пролетали над морем.  ren.tv

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