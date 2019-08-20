США утратили военное превосходство в Тихом океане - доклад
10:00 20.08.2019 Источник: РБК
США утратили военное превосходство в Тихом океане и способность поддерживать благоприятный баланс сил в регионе, говорится в докладе экспертов Центра исследований США из университета Сиднея.
«Совокупный эффект от продолжающихся войн на Ближнем Востоке, экономии бюджета и недостаточного инвестирования в продвинутые военные возможности, а также масштаб либеральных программ Америки, оставил США плохо подготовленными к конкуренции в Индо-Тихоокеанской области», — говорится в сообщении.
По мнению экспертов, китайские системы противодействия подрывают возможность США показывать свою мощь в регионе — из-за риска, что КНР предпримет действия быстрее, чем Штаты смогут среагировать. РБК
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