США утратили военное превосходство в Тихом океане - доклад

10:00 Источник: РБК

США утратили военное превосходство в Тихом океане и способность поддерживать благоприятный баланс сил в регионе, говорится в докладе экспертов Центра исследований США из университета Сиднея.

«Совокупный эффект от продолжающихся войн на Ближнем Востоке, экономии бюджета и недостаточного инвестирования в продвинутые военные возможности, а также масштаб либеральных программ Америки, оставил США плохо подготовленными к конкуренции в Индо-Тихоокеанской области», — говорится в сообщении.

По мнению экспертов, китайские системы противодействия подрывают возможность США показывать свою мощь в регионе — из-за риска, что КНР предпримет действия быстрее, чем Штаты смогут среагировать. РБК