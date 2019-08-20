В Китае можно будет приобрести клонированного кота

10:05 Источник: Эхо Москвы

В Китае будут продавать клонированных котов. Воспроизвести копию домашнего любимца обойдется в 35 тысяч долларов. В компании «Синоджин» сообщили об успешном создании в пробирке первого животного. Рынок кошек и собак в стране превышает десятки миллиардов долларов. Эхо Москвы