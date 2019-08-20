Трамп заявил, что не будет строить Trump Tower в Гренландии

11:05 Источник: РБК

Президент США Дональд Трамп разместил на своей странице в Twitter фотоколлаж с небоскребом Trump Tower на побережье Гренландии.

«Я обещаю не делать этого в Гренландии», — говорится в подписи к коллажу. РБК