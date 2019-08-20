Медведев уволил замглавы ПФР, обвиняемого в получении взятки, "в связи с утратой доверия"
12:05 20.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отправил в отставку заместителя председателя правления Пенсионного фонда РФ Алексея Иванова, обвиняемого в получении взятки в 4,4 млн рублей. Как отмечается в распоряжении, опубликованном на официальном интернет- портале правовой информации, чиновник уволен с формулировкой "в связи с утратой доверия".
Иванов подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
НОВОСТИ
- 14:32 20.08.2019
- В МИДе не считают, что РФ обязана передавать данные об уровне радиации
- 14:12 20.08.2019
- В Ульяновской области изъяли все 200 литров отравленного крысиным ядом масла
- 14:00 20.08.2019
- Индийская станция "Чандраян-2" вышла на орбиту Луны
- 13:32 20.08.2019
- Рогозин заявил, что российская ракета для полетов на Луну будет в 4 раза дешевле американской
- 13:20 20.08.2019
- Похитившие моряков около Камеруна вышли на связь, заложники живы - профсоюз
- 13:05 20.08.2019
- Обнаружено тело пилота самолета ВВС Азербайджана, потерпевшего крушение над Каспием
- 13:00 20.08.2019
- В РАН объяснили, почему прекратилась передача данных со станций мониторинга радиации
- 12:32 20.08.2019
- Порошенко ждет либо тюрьма, либо эмиграция - председатель киевского суда
- 12:20 20.08.2019
- Испытание США крылатой ракеты показывает, что работа в этой сфере велась давно - Рябков
- 12:00 20.08.2019
- МИД КНР назвал протесты в Москве вмешательством Запада во внутренние дела России
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать