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Медведев уволил замглавы ПФР, обвиняемого в получении взятки, "в связи с утратой доверия"

12:05 20.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отправил в отставку заместителя председателя правления Пенсионного фонда РФ Алексея Иванова, обвиняемого в получении взятки в 4,4 млн рублей. Как отмечается в распоряжении, опубликованном на официальном интернет- портале правовой информации, чиновник уволен с формулировкой "в связи с утратой доверия".

Иванов подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

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