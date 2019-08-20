Испытание США крылатой ракеты показывает, что работа в этой сфере велась давно - Рябков

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Испытание Соединенными Штатами крылатой ракеты с дальностью, запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), свидетельствует о том, что Вашингтон уже давно вел разработку таких систем. Об этом заявил ТАСС во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Наверное, не может быть более ясного и явного подтверждения того, что разработка соответствующих систем велась в США давно, и подготовка к выходу из договора включала в том числе соответствующие научно- исследовательские и опытно-конструкторские работы", - отметил дипломат.

