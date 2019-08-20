Порошенко ждет либо тюрьма, либо эмиграция - председатель киевского суда
12:32 20.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Уголовные дела против экс- президента Украины Петра Порошенко, которые возбуждены по искам юриста Андрея Портнова, станут основанием для длительного тюремного заключения, либо причиной для эмиграции бывшего главы государства. Такое мнение озвучил председатель Окружного административного суда Киева Павел Вовк.
Судья уверен, что Портнов "доведет дело до конца". "Единственное, что его может остановить, это если вдруг новая власть вступит в какие-то договоренности с целью сохранения некоего иммунитета Порошенко. Если же этого не произойдет, то Портнов его найдет, достанет, и Порошенко будет или просить где-то политическое убежище, или в худшем случае его "закроют" (посадят), - отметил судья в интервью украинскому изданию "Гордон".
Вовк также рассказал о неоднократных приглашениях на беседы к Порошенко и людям из его ближайшего окружения, где озвучивались определенные "пожелания" по работе суда. Он отметил, что "выслушивал и высказывал свое мнение". "Мое мнение по этому вопросу Петру Алексеевичу [Порошенко] не понравилось", - признал судья.
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