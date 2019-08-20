В РАН объяснили, почему прекратилась передача данных со станций мониторинга радиации

13:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В РАН объяснили, почему в России могли прекратить передачу данных со станций мониторинга радиации. Ранее об этом написала газета The Wall Street Journal.

По её данным, перестали посылать данные станции на Алтае и Чукотке. Издание ссылалось на исполнительного секретаря Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо.



В интервью радиостанции «Говорит Москва» ведущий научный сотрудник Институт ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев сообщил, что решение может быть связано с попыткой скрыть секретную информацию об испытаниях под Северодвинском.



«Всё очень тривиально. Там проводились секретные испытания. А раз они секретные, к ним повышенное внимание со стороны. Ежели передавать все сведения с окружающих станций о радиационной обстановке, по этим сведениям можно восстановить, что там было за испытание. А так как оно секретное, это не хочется делать. Поэтому фактически засекретили данные этих станций. Тем более, это связано с испытанием оружия. Пока секретность не снимут, мы ничего не будем знать. Вспомните Чернобыль. Всё один к одному. Там то же самое было. Пока не сняли секретность, либо пока иностранные службы сами не определили. Там же, в случае с Чернобылем, сначала шведы подняли панику».



По мнению Докучаева, масштабы инцидента в Северодвинске нельзя сравнивать с чернобыльской трагедией.



«Здесь особого ужаса не будет, потому что это было испытание с достаточно небольшим уровнем радиации. Ничего глобально страшного не случится».



Учёный объяснил, каким образом радиация могла дойти от Северодвинска до Чукотки.



«Происходит атомный взрыв, и шлейф идёт в виде полосы, куда ветер дует, и может очень далеко уйти».Там [на станциях мониторинга] стоят детекторы радиоактивных частиц, и они их регистрируют. Альфа-, бетта-, гамма-излучение – все типы излучения, если это специальная станция».



Докучаев предположил, что в России могут отключить и другие станции мониторинга. Зафиксировать повышенный уровень радиации может и обычный человек со счётчиком Гейгера, отметил учёный.

