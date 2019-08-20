Обнаружено тело пилота самолета ВВС Азербайджана, потерпевшего крушение над Каспием

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поисковая группа обнаружила и извлекла из воды тело пилота самолета ВВС Азербайджана, потерпевшего крушение над Каспием. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Минобороны республики.

"Обнаружено и извлечено из воды тело пилота самолета МиГ-29 ВВС Азербайджана, потерпевшего крушение в ходе ночных учебно-тренировочных полетов, полковника-лейтенанта Рашада Атакишиева", - говорится в сообщении.



По данным оборонного ведомства, из воды также извлечены детали самолета.



Инцидент произошел 24 июля.