Обнаружено тело пилота самолета ВВС Азербайджана, потерпевшего крушение над Каспием
13:05 20.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Поисковая группа обнаружила и извлекла из воды тело пилота самолета ВВС Азербайджана, потерпевшего крушение над Каспием. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Минобороны республики.
"Обнаружено и извлечено из воды тело пилота самолета МиГ-29 ВВС Азербайджана, потерпевшего крушение в ходе ночных учебно-тренировочных полетов, полковника-лейтенанта Рашада Атакишиева", - говорится в сообщении.
По данным оборонного ведомства, из воды также извлечены детали самолета.
Инцидент произошел 24 июля.
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