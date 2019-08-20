0
0
95
НОВОСТИ

Обнаружено тело пилота самолета ВВС Азербайджана, потерпевшего крушение над Каспием

13:05 20.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поисковая группа обнаружила и извлекла из воды тело пилота самолета ВВС Азербайджана, потерпевшего крушение над Каспием. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Минобороны республики.

"Обнаружено и извлечено из воды тело пилота самолета МиГ-29 ВВС Азербайджана, потерпевшего крушение в ходе ночных учебно-тренировочных полетов, полковника-лейтенанта Рашада Атакишиева", - говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, из воды также извлечены детали самолета. 

Инцидент произошел 24 июля.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:32 20.08.2019
В МИДе не считают, что РФ обязана передавать данные об уровне радиации
0
49
14:12 20.08.2019
В Ульяновской области изъяли все 200 литров отравленного крысиным ядом масла
0
88
14:00 20.08.2019
Индийская станция "Чандраян-2" вышла на орбиту Луны
0
97
13:32 20.08.2019
Рогозин заявил, что российская ракета для полетов на Луну будет в 4 раза дешевле американской
0
143
13:20 20.08.2019
Похитившие моряков около Камеруна вышли на связь, заложники живы - профсоюз
0
134
13:00 20.08.2019
В РАН объяснили, почему прекратилась передача данных со станций мониторинга радиации
0
207
12:32 20.08.2019
Порошенко ждет либо тюрьма, либо эмиграция - председатель киевского суда
0
192
12:20 20.08.2019
Испытание США крылатой ракеты показывает, что работа в этой сфере велась давно - Рябков
0
185
12:05 20.08.2019
Медведев уволил замглавы ПФР, обвиняемого в получении взятки, "в связи с утратой доверия"
0
217
12:00 20.08.2019
МИД КНР назвал протесты в Москве вмешательством Запада во внутренние дела России
0
194

Возврат к списку