Рогозин заявил, что российская ракета для полетов на Луну будет в 4 раза дешевле американской
13:32 20.08.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Дмитрий Рогозин: российская ракета для полётов на Луну будет в 4 раза дешевле американской. Речь идёт о проекте «Енисей». Ракету планируется разработать и создать до 2030 года.
«Мы не хотим ограничиваться одним полётом. Нам важно создать технологию, которая позволит намного дешевле, чем у американцев использовать дальний космос», — заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на образовательном молодёжном форуме «Машук-2019». Говорит Москва
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