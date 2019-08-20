Рогозин заявил, что российская ракета для полетов на Луну будет в 4 раза дешевле американской

13:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Дмитрий Рогозин: российская ракета для полётов на Луну будет в 4 раза дешевле американской. Речь идёт о проекте «Енисей». Ракету планируется разработать и создать до 2030 года.

«Мы не хотим ограничиваться одним полётом. Нам важно создать технологию, которая позволит намного дешевле, чем у американцев использовать дальний космос», — заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на образовательном молодёжном форуме «Машук-2019». Говорит Москва

