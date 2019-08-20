Индийская станция "Чандраян-2" вышла на орбиту Луны

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индийская организация космических исследований (ISRO) объявила об успешном завершении маневра по выводу лунной станции "Чандраян-2" на орбиту спутника Земли.

"Маневр по выводу лунной станции "Чандраян-2" на орбиту Луны успешно завершен, - говорится во вторник в сообщении в "Твиттере" ISRO. - Длительность маневра составила 1738 секунд".



Станция "Чандраян-2" стартовала к Луне 22 июля. Ее прилунение запланировано на 7 сентября.



"Чандраян-2" состоит из орбитального модуля, посадочного модуля и лунохода. Посадочный модуль "Викрам" должен доставить на лунную поверхность 27-килограммовый луноход "Прагьян", который проработает по меньшей мере один лунный день (14 земных суток). Планируется, что орбитальный модуль проработает около года.



Как сообщает ISRO, район Южного полюса не случайно выбран для посадки аппарата. Эту часть Луны ранее никто не исследовал, в основном все лунные экспедиции работали на ее экваторе. Одной из главных задач экспедиции станет поиск воды. Кроме того, в регионе Южного полюса есть выступающие образования лунной породы, которые, по мнению ученых, могут многое рассказать о геологической истории спутника Земли.

