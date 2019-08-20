В Ульяновской области изъяли все 200 литров отравленного крысиным ядом масла
14:12 20.08.2019 Источник: РОСБАЛТ
В Ульяновской области из личного пользования изъяты все 200 литров подсолнечного масла, изготовленного пенсионером из отравленных семечек.
Как передает «Интерфакс», чиновники из ульяновского правительства отчитались, что самодельное подсолнечное масло в продажу не поступало. Пенсионер из Теренгульского района из отравленных семечек, привезенных из Самарской области, изготовил 200 литров масла, и пять литров оставил себе, а десять передал дочери, которая угостила родственников и знакомых.
По информации регионального Минздрава, всего отравились 11 человек. Двое детей, которые употребляли опасное масло, сейчас находятся на обследовании, пока симптомов у них нет. По словам врачей, у всех пострадавших были кровотечения различной локализации.
Известно, что похожие симптомы были и у 69 рабочих сельхозпредприятия из Узбекистана, которые приехали на работу в Самарскую область. Один из них умер. В крови пострадавших нашли следы крысиного яда кумарина. Росбалт
НОВОСТИ
- 14:32 20.08.2019
- В МИДе не считают, что РФ обязана передавать данные об уровне радиации
- 14:00 20.08.2019
- Индийская станция "Чандраян-2" вышла на орбиту Луны
- 13:32 20.08.2019
- Рогозин заявил, что российская ракета для полетов на Луну будет в 4 раза дешевле американской
- 13:20 20.08.2019
- Похитившие моряков около Камеруна вышли на связь, заложники живы - профсоюз
- 13:05 20.08.2019
- Обнаружено тело пилота самолета ВВС Азербайджана, потерпевшего крушение над Каспием
- 13:00 20.08.2019
- В РАН объяснили, почему прекратилась передача данных со станций мониторинга радиации
- 12:32 20.08.2019
- Порошенко ждет либо тюрьма, либо эмиграция - председатель киевского суда
- 12:20 20.08.2019
- Испытание США крылатой ракеты показывает, что работа в этой сфере велась давно - Рябков
- 12:05 20.08.2019
- Медведев уволил замглавы ПФР, обвиняемого в получении взятки, "в связи с утратой доверия"
- 12:00 20.08.2019
- МИД КНР назвал протесты в Москве вмешательством Запада во внутренние дела России
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать