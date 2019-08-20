В Ульяновской области изъяли все 200 литров отравленного крысиным ядом масла

14:12 Источник: РОСБАЛТ

В Ульяновской области из личного пользования изъяты все 200 литров подсолнечного масла, изготовленного пенсионером из отравленных семечек.

Как передает «Интерфакс», чиновники из ульяновского правительства отчитались, что самодельное подсолнечное масло в продажу не поступало. Пенсионер из Теренгульского района из отравленных семечек, привезенных из Самарской области, изготовил 200 литров масла, и пять литров оставил себе, а десять передал дочери, которая угостила родственников и знакомых.



По информации регионального Минздрава, всего отравились 11 человек. Двое детей, которые употребляли опасное масло, сейчас находятся на обследовании, пока симптомов у них нет. По словам врачей, у всех пострадавших были кровотечения различной локализации.



Известно, что похожие симптомы были и у 69 рабочих сельхозпредприятия из Узбекистана, которые приехали на работу в Самарскую область. Один из них умер. В крови пострадавших нашли следы крысиного яда кумарина. Росбалт

