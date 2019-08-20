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В МИДе не считают, что РФ обязана передавать данные об уровне радиации

14:32 20.08.2019 Источник: Эхо Москвы

В Москве не считают нашу страну обязанной передавать данные об уровне радиации. Сегодня об этом сказал замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

Он прокомментировал сообщения о том, что 4 станции мониторинга после ЧП под Северодвинском перестали делиться информацией с международной Организацией Договора о запрещении ядерных испытаний. Кроме того, дипломат сказал, что эта структура вообще не имеет отношения к недавнему взрыву с утечкой радиоактивных материалов.  Эхо Москвы

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