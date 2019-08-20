Более половины жителей ФРГ хотели бы смягчения или отмены санкций против РФ - опрос

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство жителей Германии выступают за ослабление санкционного режима ЕС против России. Такие данные содержатся в опросе социологической службы YouGov, проведенном по заказу агентства ДПА и опубликованном во вторник.

Не менее 21% респондентов выступает за незамедлительную отмену введенных пять лет назад штрафных мер. Еще 32% жителей ФРГ считают, что власти должны пойти на пошаговое смягчение санкций. Менее четверти (23%) из 2078 опрошенных по-прежнему считают оправданным сохранить санкции, введенные в 2014 году вследствие разразившегося на Украине кризиса. Остальные участники опроса не высказали никаких мнений.

