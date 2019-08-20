0
0
166
НОВОСТИ

Более половины жителей ФРГ хотели бы смягчения или отмены санкций против РФ - опрос

15:12 20.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство жителей Германии выступают за ослабление санкционного режима ЕС против России. Такие данные содержатся в опросе социологической службы YouGov, проведенном по заказу агентства ДПА и опубликованном во вторник.

Не менее 21% респондентов выступает за незамедлительную отмену введенных пять лет назад штрафных мер. Еще 32% жителей ФРГ считают, что власти должны пойти на пошаговое смягчение санкций. Менее четверти (23%) из 2078 опрошенных по-прежнему считают оправданным сохранить санкции, введенные в 2014 году вследствие разразившегося на Украине кризиса. Остальные участники опроса не высказали никаких мнений.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

17:12 20.08.2019
Премьер-министр Италии Конте объявил об отставке
0
38
17:00 20.08.2019
В обозримом будущем нефть в России не закончится - РАН
0
60
16:32 20.08.2019
Шведским ВВС рекомендовано создать системы оповещения о птицах вокруг военных аэродромов
0
98
16:12 20.08.2019
Россияне не боятся, что роботы заменят их на работе - опрос
0
108
16:00 20.08.2019
Солнечные батареи в будущем могут заменить на ядерные "таблетки" - Рогозин
0
136
15:32 20.08.2019
Путин получает всю информацию о ЧП на полигоне Северодвинска - Песков
0
197
15:20 20.08.2019
Торжественное открытие Дня города состоится 7 сентября на ВДНХ
0
165
15:00 20.08.2019
Первый полет совершил новейший российский беспилотник
0
190
14:32 20.08.2019
В МИДе не считают, что РФ обязана передавать данные об уровне радиации
0
244
14:12 20.08.2019
В Ульяновской области изъяли все 200 литров отравленного крысиным ядом масла
0
272

Возврат к списку