Более половины жителей ФРГ хотели бы смягчения или отмены санкций против РФ - опрос
15:12 20.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Большинство жителей Германии выступают за ослабление санкционного режима ЕС против России. Такие данные содержатся в опросе социологической службы YouGov, проведенном по заказу агентства ДПА и опубликованном во вторник.
Не менее 21% респондентов выступает за незамедлительную отмену введенных пять лет назад штрафных мер. Еще 32% жителей ФРГ считают, что власти должны пойти на пошаговое смягчение санкций. Менее четверти (23%) из 2078 опрошенных по-прежнему считают оправданным сохранить санкции, введенные в 2014 году вследствие разразившегося на Украине кризиса. Остальные участники опроса не высказали никаких мнений.
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