Торжественное открытие Дня города состоится 7 сентября на ВДНХ
15:20 20.08.2019
Свой 872-й День рождения Москва будет праздновать два дня – 7 и 8 сентября, причем праздник будет отмечаться на сотнях площадок в разных частях мегаполиса. «Во всех округах города пройдет более 250 праздничных программ. Программа празднования была составлена с учетом мнения москвичей, принявших участие в голосовании в системе «Активный гражданин». Всего проголосовали 353,8 тыс. человек. Торжественное открытие Дня города состоится 7 сентября на ВДНХ», - сказано в сообщении мэрии.
Важной нотой в праздновании Дня города станет 80-летие главной столичной выставки – ВДНХ. На Тверской улице будут работать четыре тематические площадки, которые будут посвящены этому событию. Кроме того, концерты пройдут в парках «Кусково», «Музеон», заповеднике «Царицино», на Цветном бульваре пройдет благотворительный фестиваль «Добрая Москва», в Измайловском парке будет организован рок-фестиваль.
Кроме того, в первый день праздника в столице будут устроены фейерверки. 7 сентября они будут организованы 21.00 на 13 площадках в городе и 18 площадках в парках. «На трех площадках в акватории Москвы-реки (Москворецкая, Лужнецкая, Коломенская набережные) зрителей ждут зрелищные фейерверки, запуск которых будет произведен с барж», - отмечается в сообщении городских властей.
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