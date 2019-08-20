0
0
152
НОВОСТИ

Торжественное открытие Дня города состоится 7 сентября на ВДНХ

15:20 20.08.2019

Свой 872-й День рождения Москва будет праздновать два дня – 7 и 8 сентября, причем праздник будет отмечаться на сотнях площадок в разных частях мегаполиса. «Во всех округах города пройдет более 250 праздничных программ. Программа празднования была составлена с учетом мнения москвичей, принявших участие в голосовании в системе «Активный гражданин». Всего проголосовали 353,8 тыс. человек. Торжественное открытие Дня города состоится 7 сентября на ВДНХ», - сказано в сообщении мэрии.
Важной нотой в праздновании Дня города станет 80-летие главной столичной выставки – ВДНХ. На Тверской улице будут работать четыре тематические площадки, которые будут посвящены этому событию. Кроме того, концерты пройдут в парках «Кусково», «Музеон», заповеднике «Царицино», на Цветном бульваре пройдет благотворительный фестиваль «Добрая Москва», в Измайловском парке будет организован рок-фестиваль.
Кроме того, в первый день праздника в столице будут устроены фейерверки. 7 сентября они будут организованы  21.00 на 13 площадках в городе и 18 площадках в парках. «На трех площадках в акватории Москвы-реки (Москворецкая, Лужнецкая, Коломенская набережные) зрителей ждут зрелищные фейерверки, запуск которых будет произведен с барж», - отмечается в сообщении городских властей.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

17:12 20.08.2019
Премьер-министр Италии Конте объявил об отставке
0
38
17:00 20.08.2019
В обозримом будущем нефть в России не закончится - РАН
0
60
16:32 20.08.2019
Шведским ВВС рекомендовано создать системы оповещения о птицах вокруг военных аэродромов
0
98
16:12 20.08.2019
Россияне не боятся, что роботы заменят их на работе - опрос
0
108
16:00 20.08.2019
Солнечные батареи в будущем могут заменить на ядерные "таблетки" - Рогозин
0
136
15:32 20.08.2019
Путин получает всю информацию о ЧП на полигоне Северодвинска - Песков
0
197
15:12 20.08.2019
Более половины жителей ФРГ хотели бы смягчения или отмены санкций против РФ - опрос
0
181
15:00 20.08.2019
Первый полет совершил новейший российский беспилотник
0
190
14:32 20.08.2019
В МИДе не считают, что РФ обязана передавать данные об уровне радиации
0
244
14:12 20.08.2019
В Ульяновской области изъяли все 200 литров отравленного крысиным ядом масла
0
272

Возврат к списку